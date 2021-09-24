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    • 24.09.2021 20:35
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    "Keşke Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP'li Aykut Erdoğdu çark etti!

    Millet İttifakı'ndan adaylık krizi yaşanırken CHP'li Aykut Erdoğdu, 2 gün önce katıldığı canlı yayında Demirtaş güzellemesi yaparak "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullandı. Bugün çark eden Erdoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gönlünden geçen adayın partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Erdoğdu ayrıca terör suçlarından tutuklu Selahattin Deirtaş'ın haksızlığa uğradığını iddia etti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Erdoğdu çark etti

    Millet İttifakı'ndan adaylık krizi yaşanırken CHP'li Aykut Erdoğdu, 2 gün önce katıldığı canlı yayında Demirtaş güzellemesi yaptı.

    ERDOĞDU'DAN DEMİRTAŞ GÜZELLEMESİ
    Erdoğdu CHP'li Sedef Kabaş ile katıldığı canlı yayında Demirtaş güzellemesi yaptı. Erdoğdu, "Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah" ifadelerini kullandı.

    "KEŞKE CUMHURBAŞKANI SEÇİLSE"

    Erdoğdu şunları söyledi:

    "Vallahi Demirtaş cumhurbaşkanı seçilirse... İnşallah... Keşke ülkemizde böyle renkliliklerde olsaydı ama şu an siyasi haritada ve gelecekte böyle bir şey mümkün değil"

    ERDOĞDU ÇARK ETTİ
    Bugün çark eden Erdoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gönlünden geçen adayın partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu iddia etti.

    "GÖNLÜMDEN GEÇEN ADAY..."
    Erdoğdu yaptığı paylaşımda, "Bu akşam tartışma programlarında beni konuşacaklarmış… Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır… Genel Başkanımız Türkiye'nin her kesmi ile konuşabilen geçmişi ve kişiliği Cumhurbaşkanı olmaya en uygun aday…" dedi.

    Erdoğdu ayrıca terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın da haksızlığı uğradığını iddia etti.

        Erdoğdu şunları söyledi:

        "Demirtaş'la ilgili olarak… Kendisiyle ayrı siyasi hareketlerdeniz… Çok büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığını düşünüyorum… Erdoğan'ın dümen suyunda gitseydi bu acıları çekmezdi… Benim gözümde zanlı veya sanık değil siyasi rehinedir…"
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        Haberler Güncel "Keşke Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP'li Aykut Erdoğdu çark etti!
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