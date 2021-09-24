"Keşke Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP'li Aykut Erdoğdu çark etti!

"GÖNLÜMDEN GEÇEN ADAY..."

Erdoğdu yaptığı paylaşımda, "Bu akşam tartışma programlarında beni konuşacaklarmış… Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır… Genel Başkanımız Türkiye'nin her kesmi ile konuşabilen geçmişi ve kişiliği Cumhurbaşkanı olmaya en uygun aday…" dedi.

Erdoğdu ayrıca terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın da haksızlığı uğradığını iddia etti.