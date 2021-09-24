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    Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecileri kabul etti! Önemli mesajlar verdi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde gazetecileri kabul etti. Türk Amerikan ilişkilerinden fahiş fiyata kadar her konuda önemli mesajlar verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

    TÜRKEVİ mesajları

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD seyahatini bitirdi. New York'taki son gününde gazetecilerle bir araya geldi. Önemli bilgiler verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

    AFGANİSTAN: 20 yıl önce Amerika Afganistan'a niçin girdi? Şimdi niye çıkıyor? Bunca mülteci nereye gidecek? Amerika "Afgan halkı Türkiye'ye girsin" diyemez. Müsaade etmeyiz. Burada bu bedeli ödemesi gereken Amerika'dır.

    PUTİN'LE İKİLİ GÖRÜŞME
    TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ: Sağlıklı sürecin işlediğini söyleyemem. Niye? 1 milyar 400 milyon dolar ödedik ama F-35'ler teslim edilmedi. S-400'ü dayatmalarını kabul edemeyiz. İki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Ben oğul Bush ile Sayın Obama ile Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Biden ile iyi başladık diyemem.

    SOÇİ ZİRVESİ: 29 Eylül'de Sayın Putin'le yapacağımız ikili görüşme gerçekten önem arz ediyor. Kimseyi üçüncü bir şahıs olarak yanımıza almadan bu görüşmeyi yapacağız.

    ALMANYA SEÇİMLERİ: Şansölye Merkel'le de ilişkilerimiz fena değildi. Temennim odur ki Türkiye-Almanya ilişkilerindeki süreci zengin kılacak bir iktidar iş başına gelsin.

    SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ: Hazırlıklarımızı Meclis'e sunacağız. Bu tahribatın artık bitmesinden yanayım.

    5 ZİNCİR MARKETE TAKİP
    FAHİŞ FİYAT:     Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor. Piyasalar alt üst oluyor. Bunlar daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici kazanacak.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde gazetecileri kabul etti! Önemli mesajlar verdi
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