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    • 24.09.2021 10:26
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    Son dakika! Metina’da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıktı

    Gelen son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son operasyonla imha edilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıkmış oldu.

    Metina’da 2 PKK’lı leşi daha

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu" açıklaması yapıldı.

    1 GÜN ÖNCE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanılmıştı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Metina’da etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 4'e çıktı
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