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    • 24.09.2021 09:30
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    İSMEK kayıt 2021-2022: İSMEK kayıtları nasıl yapılır, hangi branşlar var? İSMEK kurs online başvuru ve İSMEK kayıt ekranı!

    İSMEK kurs kayıt tarihleri hakkında araştırmalar sürüyor. İSMEK kurslarına katılım sağlamak isteyen kişiler başvuru tarihleri ve başvuru ekranı hakkında araştırmalara başladı. İSMEK kursları, mesleki anlamda beceri elde etmek, eğitimlerini geliştirebilecek ve aktif çalışma üretim hayatına katılmak isteyeceklere sağlanan eğitim organizasyonudur. Peki, İSMEK kursları başladı mı? İSMEK kayıtları nasıl yapılır? İşte İSMEK başvuru ekranı 2021!

    takvim.com.tr
    İSMEK kurs online başvuru ve İSMEK kayıt ekranı!

    Son meydana getirilen duyuruda, "İSMEK'te Eylül ayı nihayetinde başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadelerine yer verilmişti. Kayıt sürecine dahil olacak yurttaşlar, arama motorlarında İSMEK kursları hakkında lüzumlu detayları araştırmaya başladı. Peki, İSMEK kursları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs online başvuru ve İSMEK kayıt ekranı!

    İSMEK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

    İSMEK kayıtları 24 Eylül'de başlıyor. Peki İSMEK kaydı nasıl yapılır, hangi bölümler var? İşte detaylar!

    İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

    İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.
    Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.
    Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.


        Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.
        Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.
        Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
        Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.

        İSMEK BÖLÜMLERİ NELER?

        Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri
        Bilişim Teknolojileri
        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
        Dil Eğitimleri
        Grafik ve Teknik Tasarım
        Güzellik ve Saç Bakımö Hizmetleri
        Hayvan Yetiştiriciliği
        Kişisel Gelişim ve Eğitim
        Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi
        Muhasebe ve Finans
        Müzik
        Örgü ve İşleme Sanatları
        Robotaik ve İnovasyon
        Sahne ve Gösteri Sanatları
        Sanat ve Tasarım
        Süsleme Sanatları
        Turizm ve Otelcilik
        Tabancı Diller
        Yönetim ve Hizmet
        Ziraat
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        Haberler Güncel İSMEK kayıt 2021-2022: İSMEK kayıtları nasıl yapılır, hangi branşlar var? İSMEK kurs online başvuru ve İSMEK kayıt ekranı!
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