İSMEK kayıt 2021-2022: İSMEK kayıtları nasıl yapılır, hangi branşlar var? İSMEK kurs online başvuru ve İSMEK kayıt ekranı!

Son meydana getirilen duyuruda, "İSMEK'te Eylül ayı nihayetinde başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadelerine yer verilmişti. Kayıt sürecine dahil olacak yurttaşlar, arama motorlarında İSMEK kursları hakkında lüzumlu detayları araştırmaya başladı. Peki, İSMEK kursları ne zaman başlıyor? İSMEK kurs online başvuru ve İSMEK kayıt ekranı!
İSMEK KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
İSMEK kayıtları 24 Eylül'de başlıyor. Peki İSMEK kaydı nasıl yapılır, hangi bölümler var? İşte detaylar!
İSMEK KAYDI NASIL YAPILIR?
İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.
Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.
Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.