Başkan Erdoğan'dan BM'ye video mesaj: Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim, herkes için haktır

"Aynı yıl sürdürülebilir gıda sistemlerinin tüm unsurlarını kapsayan 21 çalışma grubuyla 3'üncü Tarım-Orman Şuramızı gerçekleştirdik. Su Şuramızın tanıtımını yaparak, ülkemiz genelinde istişarelere hız verdik. 2023 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, gıda kaybı ve israfına ilişkin alt yapının oluşturulması, Su Kanununun çıkarılması gibi 46 ana eylem ve 324 alt eylem belirledik. Milli yol haritamız, besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla ulaşımından, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına; tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlikten acil durumlara ve krizlere karşı gıda güvenliğinin teminine kadar çeşitli konulara odaklanmaktadır. Yol haritamız kapsamında, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, su kirliliğinin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve e-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yine bu çerçevede biyo-çeşitliliğin korunması ve doğaya uyumlu üretim, dijital dönüşümün hızlandırılması, kadınlar ve gençlerin tarım ve gıda sektöründe istihdamı ile insana yaraşır iş fırsatlarının geliştirilmesi konularında da çalışmalar yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüyle iş birliği halinde de 'Gıdanı Koru' kampanyamızı sürdürerek israfın önüne geçmeye çalışıyoruz."