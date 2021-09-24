İBB Deniz Taksi seferleri neler, uygulaması nasıl indirilir? İstanbul Deniz Taksi fiyatları ne kadar 2021?

İstanbul'da İBB tarafından üretilen deniz taksiler suya indirildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından deniz taksi fiyatları ve sefer saatleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Deniz taksileri kullanmak isteyen vatandaşlar mobil uygulama üzerinden çağrı yaparak kullanabilecek. Hem ulaşımı rahatlatacak hem de vatandaşların evine işine daha az sürede ulaşmasını sağlayacak deniz taksilerde mil başına ücret eklenecek. Peki, Deniz taksi ücretleri ne kadar? 1 mil kaç km eder? İBB İstanbul Deniz Taksi seferleri neler? İşte tüm merak edilenler!