Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı





Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

SALGININ DRAMATİK SONUÇLARINI VAKA SAYILARI BELİRLİYOR

Günlük vaka ve vefat tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" ifadelerini kullandı.