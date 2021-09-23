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    • 23.09.2021 20:19
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Eylül koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu.



    Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

    SALGININ DRAMATİK SONUÇLARINI VAKA SAYILARI BELİRLİYOR
    Günlük vaka ve vefat tablosunu değerlendiren Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım" ifadelerini kullandı.

    22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 23 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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