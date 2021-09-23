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    • 23.09.2021 16:58
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    Black Friday nedir, ne zaman ortaya çıktı? Black Friday ne zaman, hangi ayda başlıyor? Efsane Cuma İndirim tarihi 2021!

    Tüm dünyada Black Friday için geri sayım başladı. ABD'de Şükran Günü'nün ardından gelen Black Friday ülkemizde 'Efsane Cuma İndirim Günleri' olarak biliniyor. Bu indirİmleri alışveriş tutkunları yakından takip ediyor. Bu indirimler hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. Peki, Black Friday nedir? Black Friday ne zaman, hangi ayda başlıyor? Efsane Cuma İndirim tarihi 2021!

    takvim.com.tr
    Black Friday nedir, ne zaman ortaya çıktı? Black Friday ne zaman, hangi ayda başlıyor? Efsane Cuma İndirim tarihi 2021!

    Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Black Friday hangi gün sorgulamaları da binlerce vatandaş tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Özellikle alışveriş tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Efsane Cuma indirimlerinde hangi marka ve ürünlerde indirim oluyor? Efsane Cuma olarak da adlandırılan Black Friday ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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    Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.

    BLACK FRIDAY NEDİR?

    Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.

        Black Friday ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer Kasım 1951'de Factory Management and Maintenance (Fabrika Yönetimi ve Bakımı) adlı dergi. O gün işçilerin hasta olduğunu söyleyip işe gelmemesi nedeniyle böyle bir isim takılmış. Aynı yıllarda Philedelphia polisi de kent merkezindeki aşırı kalabalıktan ötürü o güne bu adı vermiş.

        Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de şirketler yıllar içinde Kara Cuma'yı kulağa daha pozitif gelen bir isimle değiştirmeye çabaladı fakat başarılı olamadı.

        Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.
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        Haberler Güncel Black Friday nedir, ne zaman ortaya çıktı? Black Friday ne zaman, hangi ayda başlıyor? Efsane Cuma İndirim tarihi 2021!
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