Black Friday nedir, ne zaman ortaya çıktı? Black Friday ne zaman, hangi ayda başlıyor? Efsane Cuma İndirim tarihi 2021!

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Black Friday hangi gün sorgulamaları da binlerce vatandaş tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Özellikle alışveriş tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Efsane Cuma indirimlerinde hangi marka ve ürünlerde indirim oluyor? Efsane Cuma olarak da adlandırılan Black Friday ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
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Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.
BLACK FRIDAY NEDİR?
Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.