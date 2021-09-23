Black Friday nedir, ne zaman ortaya çıktı? Black Friday ne zaman, hangi ayda başlıyor? Efsane Cuma İndirim tarihi 2021!

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte Black Friday hangi gün sorgulamaları da binlerce vatandaş tarafından arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Özellikle alışveriş tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Efsane Cuma indirimlerinde hangi marka ve ürünlerde indirim oluyor? Efsane Cuma olarak da adlandırılan Black Friday ile ilgili merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.