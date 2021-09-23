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    • 23.09.2021 22:54
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Soğan tarlalarında aşı mesaisi

    Sağlık ekipleri aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fedakar sağlık ordusunun yolu kimi zaman soğan tarlasına bile düşebiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarım işçilerinin aşılandığı anlara ilişkin o görüntüleri paylaştı. Bakan Koca, "Hayat akarken aşı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    Soğan tarlalarında aşı mesaisi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, mobil sağlık ekiplerinin aşılama çalışmalarına yönelik videoya "Hayat akarken aşı devam ediyor. Soğan tarlalarındayız" notuyla yer verdi.

    Mobil sağlık ekiplerinin Bala ilçesindeki soğan tarlalarında çalışan işçileri COVID-19'a karşı yerinde aşılama hizmetlerinin gösterildiği videoda, işçiler de aşılama hizmetinin tarlaya kadar getirilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.



    "HERKES AŞI OLMALI"
    Daha önce COVID-19'u geçirdiğini anlatan bir işçi de video üzerinden tüm vatandaşlara, "Herkes aşı olmalı. Kendim o rahatsızlığı gördüm, insan ölüp ölüp diriliyor. Gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseyi düşürmesin" çağrısında bulundu.

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