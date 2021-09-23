Kuraklık haritası | Meteoroloji Ağustos Ayı Kuraklık Analiz raporlarını yayımladı! Acil durum uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık yayımlanan sıcaklık ve yağış değerlendirmesi raporlarının ardından, meteorolojik kuraklık durumunu gösteren aylık haritalar da paylaşıldı. Meteorolojik kuraklık analiz haritaları, Standart Yağış İndeksi (SPI) ve Normalin Yüzdesi Metodu (PNI) şeklinde iki farklı metotla belirleniyor.
ŞİDDETLİ KURAKLIK AĞUSTOS BAŞINDA EGE VE MARMARA'DA KENDİNİ GÖSTERDİ
Bu yılbaşından beri tüm aylarda Türkiye'nin birçok bölgesinde meteorolojik kuraklık anlamında tehlikeli seviyeler yaşanırken, geçen aylarda özellikle Güneydoğu ve Doğu ve Akdeniz bölgelerindeki şiddetli kuraklık tehlikesi, ağustos ayında ise Ege ve Marmara bölgelerinde kendini gösterdi.
İSTANBUL İÇİN DE ACİL DURUM UYARISI YAPILDI
PNI metoduna göre 2021 Ağustos ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'na göre, 1 aylık (Ağustos 2021) haritada, Ege Bölgesi'nin tamamı, Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil, Tekirdağ haricindeki diğer bölgeler için 'acil durum' ibaresiyle de uyarının bulunduğu 'şiddetli kurak' ölçümü yapıldı.