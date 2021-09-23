Kuraklık haritası | Meteoroloji Ağustos Ayı Kuraklık Analiz raporlarını yayımladı! Acil durum uyarısı yapıldı

OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK YAŞANIYOR

İkinci metot olan SPI'ya göre ise son 3 aylık verilerde, diğer aylara göre daha umut verici bir tablo ortaya çıktı. Geçen ayların büyük kısmında 'olağanüstü kurak', 'çok şiddetli kurak' ve 'şiddetli kurak' alanlar büyük dikkat çekerken, son 3 ay için Doğu ve Güneydoğu'nun bazı bölgeleriyle, güney kesimlerde yine bazı alanlarda 'orta kurak' ölçümü yapıldı. Bu haritada olağanüstü, çok şiddetli veya şiddetli kurak tehlikesi yer almıyor. Yurdun birçok kesiminde normal civarı ölçümler yapılırken, ağırlıklı olarak hafif, orta veya çok nemli yaşandığı görüldü. Karadeniz ve Akdeniz'de Sinop ve Antalya başta olmak üzere bazı illerde de aşırı ve olağanüstü nemli günler yaşandı.