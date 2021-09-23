Branş bazında sıralama ne zaman güncellenecek 2021? KPSS branş sıralaması ve taban tavan puanları açıklandı mı 2021?

2021 KPSS taban puanları ve branş sıralamasına çevrildi. Adaylar neticeleri öğrendikten sonrasında tercihlerini taban puanlarına göre şekillendiriyorlar. Bu anlamda branş sıralaması da önemli etken oluyor. Öte yandan 15 bin ek tayin branş sıralaması ve kontenjanları belli olunca KPSS branş sıralamasının ne vakit güncelleneceği merak konusu oldu. Peki, Branş bazında sıralama ne süre güncellenecek 2021? KPSS branş sıralaması ve taban tavan puanları açıklandı mı 2021? İşte detaylar!