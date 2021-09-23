Bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı mı yapıldı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün iddiası sonrası Aile Hekimleri Derneği'nden flaş açıklama

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV'ye açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.