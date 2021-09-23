140 puanla hangi üniversiteye gidilir? TYT 140 puan 2 yıllık - 4 yıllık üniversiteler 2021! 140- 170 puanla alan üniversiteler hangileri?

YKS birinci ek tercihlerin bugün bitmesiyle beraber öğrenciler 2. Ek tercih sürecine odaklandı. İkinci ek yerleştirmede TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı minimum 170 olan adaylar tercih başvurusu yapabilecek. Bu gelişmelerin arkasından ÖSYM tarafından herhangi bir duyuru gelip gelmediği merak edilerek araştırılıyor. Peki, 140 puanla hangi üniversiteye girilir? 140 puanla alan 2 senelik ve 4 senelik üniversiteler hangileri? İşte mevzu hakkında kapsamlı bilgiler!
YKS 2.EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS 2.ek tercih süreci 1.ek tercih sürecinden sonra başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu açıklamaları gerçekleştirdi;"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."YKS 2.tercih tarihi henüz belli olmadı.
YKS 140 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı. Aşağıda yer alan linke tıklayarak YKS taban puanları öğrenebilirsiniz.
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