Misafirleriniz bu yemeğe bayılacak! Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi! Malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi! Gelinim Mutfakta'nın bugünkü menüsünde Tavuklu Patlıcan Dolama bulunuyor. Tavuklu Patlıcan Dolama yemeğini ilk kez duyanlar mutfaklarında bu nefis yemeği yapabilmek için malzemelerini ve tarifini araştırıyor. Farklı yörelerde değişik sunumlarla hazırlanan Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi haberimizde... Peki Malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

TAVUKLU PATLICAN DOLAMA MALZEMELERİ

4 adet patlıcan

500 gr tavuk göğsü

4 adet Yeşil Soğan

1 çay kaşığı Kırmızı Biber