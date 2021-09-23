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    • 23.09.2021 13:42
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    Misafirleriniz bu yemeğe bayılacak! Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi! Malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

    Evinizde misafirlerinize görsel bir şölen sunmak istiyorsanız Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi tam size göre. Gelinim Mutfakta programında yarışmacıların yaptığı Tavuklu Patlıcan Dolama'nın malzemeleri ve nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Biraz zahmetli bir yemek olan Tavuklu Patlıcan Dolama'nın tarifine haberimizde yer verdik. İşte sunumuyla ve lezzetiyle kendine hayran bıraktıran Tavuklu Patlıcan Dolama malzemeleri ve yapılışı...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi!

    Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi! Gelinim Mutfakta'nın bugünkü menüsünde Tavuklu Patlıcan Dolama bulunuyor. Tavuklu Patlıcan Dolama yemeğini ilk kez duyanlar mutfaklarında bu nefis yemeği yapabilmek için malzemelerini ve tarifini araştırıyor. Farklı yörelerde değişik sunumlarla hazırlanan Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi haberimizde... Peki Malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

    TAVUKLU PATLICAN DOLAMA MALZEMELERİ

    4 adet patlıcan

    500 gr tavuk göğsü

    4 adet Yeşil Soğan

    1 çay kaşığı Kırmızı Biber

    1 kaşık Kimyon

    Tuz, Karabiber

    3 adet Domates

    1 Diş Sarımsak

    Yarım demet Reyhan

    1 çay bardağı yağ

    1 tutam maydanoz

    2 adet biber

    1 kaşık salça

    TAVUKLU PATLICAN DOLAMA NASIL YAPILIR?

    Öncelikle patlıcanları uzunlamasına kesip kızartıyoruz. Ardından fırın tepsisine dik duracak oraları boş şekilde diziyoruz.

    Sonra bir tavada yağda biber, soğan, tavuk göğsü ve baharatları ekleyip soteliyoruz.

    Soteleme işlemi bittikten sonra karışımı her bir patlıcanın arasına gelecek şekilde yerleştirip patlıcan dilimlerini sarıyoruz. Bir kürdanla sabitliyoruz.

    Ardından üzerine salçalı suyu gezdirip isteğe bağlı kaşar peynir koyuyoruz.

    Son olarakta önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirmek kalıyor. Rendelenmiş sarımsak, doğrnamış reyhan ve kalan tüm malzemeleri koyup fırına veriyoruz.
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    Haberler Güncel Misafirleriniz bu yemeğe bayılacak! Gelinim Mutfakta Tavuklu Patlıcan Dolama tarifi! Malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
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