Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Kurt kimdir, nereli? Gülay Kurt kaç puan aldı, menüsü ne? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezonda 9. bölümüyle bugün ekranlara geliyor. 5 yarışmacının yarıştığı ve büyük ödül 15 bin TL'yi almaya çalıştığı programda bugün Gülay Kurt mutfaktaki hünerlerini sergileyecek. Zuhal Topal'ın eğlenceli sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugün yarışmacısı hakkında araştırmalar yapılıyor. Gülay Kurt'un evine misafir olan rakiplerine karşı tavırları Zuhal Topal dahil herkesi şaşırttı. Dişli yarışmacı rakiplerine resmen kök söktürüyor. İşte Gülay Kurt hakkında merak edilenler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLAY KURT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Gülay Kurt 34 yaşında ve Boluludur. Üniversite mezunu olan Kurt 15 yıllık evlidir, aynı zamanda da 14 yaşında bir kız çocuğu annesidir.
10 yıldır halk eğitim merkezleirnde kuaförlük üzerine usta öğreticilik yapan Kurt, 2 yıl boyunca da cezaevindeki mahkum kadınlara eğitim vermiştir. Daha sonra 1 yıl Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki kız çocuklarına ve rehabilitasyon merkezindeki engelli kız çocuklarına eğitim veren Gülay Hanım 5 yıldır da kendi adını taşıyan Gülay Kurt Hair Energy Salonu işletmektedir.
Kuaförlük işinde bir hayli usta olan Gülay Kurt bisiklette, koşu bandında ve paraşütte makyaj, su altında gelinbaşı tarama, zeplinde gelin saçı ve gelin makyajı yapabiliyor.
Sıra dışı Youtube videoları ile adını duyuran Kurt, bunları yapma sebebini de şu sözlerle açıklıyor;
"Bir kadın makyajını isterse havada isterse karada yapıp hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Hırs öldürür, hayaller yaşatır"
GÜLAY KURT KAÇ PUAN ALDI?
Gülay Hanım'a diğer yarışmacıların verdikleri puanlar şöyle;
Aala Abed
Cüneyit Akın
Sibel Nazire Özgünaydın
Gülcan Güvenç