Zuhal Topal’la Yemekteyiz Gülay Kurt kimdir, nereli? Gülay Kurt kaç puan aldı, menüsü ne?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLAY KURT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülay Kurt 34 yaşında ve Boluludur. Üniversite mezunu olan Kurt 15 yıllık evlidir, aynı zamanda da 14 yaşında bir kız çocuğu annesidir.

10 yıldır halk eğitim merkezleirnde kuaförlük üzerine usta öğreticilik yapan Kurt, 2 yıl boyunca da cezaevindeki mahkum kadınlara eğitim vermiştir. Daha sonra 1 yıl Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki kız çocuklarına ve rehabilitasyon merkezindeki engelli kız çocuklarına eğitim veren Gülay Hanım 5 yıldır da kendi adını taşıyan Gülay Kurt Hair Energy Salonu işletmektedir.