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    • 22.09.2021 09:20
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    İstanbul’da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi

    Son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü adına “Kamuoyu Oluşturma” çalışması yürüttükleri iddiasıyla sekiz şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal detaylı bir şekilde incelenmeye alındı.

    İstanbul’da DHKP-C’ye operasyon!

    İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 8'i yakalandı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Direnişler Meclisi" ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) içerişinde terör örgütü DHKP/C propagandası yaparak kamuoyu oluşturdukları gerekçesiyle 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 14 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 8 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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    Haberler Güncel İstanbul’da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi
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