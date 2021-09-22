Üfürükçü anket şirketlerine kötü haber! 5 yıla kadar hapis cezası yolda

MHP'nin 2018 yılında TBMM'ye sunduğu kanun teklifi, Meclis'in açılmasıyla beraber görüşülecek. Teklifle beraber, "kamuoyunu yönlendirmek veya etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan" kamuoyu araştırmacıları denetlenecek.

ANKETİ KİM İÇİN YAPTIKLARINI AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya imzalı Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçlarının Yayınlanmasına İlişkin Kanun Teklifi'yle araştırmacı yayınlanan bir araştırmasını kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını ve tutarını belgeleri ile birlikte paylaşacak. Araştırmacı, "veri toplama, analiz etme ve yayınlama dahil her aşamada dürüst, doğru ve tarafsız olmakla" yükümlü olacak.