CHP'li Özkan'ın algı operasyonu elinde patladı! Biden'ın dev konvoyunu görmeden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarına devam ederken ana muhalefet partisi de kirli algı operasyonlarına devam ediyor.
CHP'Lİ ÖZKAN ERDOĞAN'IN KONVOYUNU HEDEF ALDI
Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu nedeniyle güvenlik önlemlerinin çok sıkı bir şekilde uygulandığı ABD'de bulunan Başkan Erdoğan'ın konvoyunu hedef alan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Erdoğan'ın ABD konvoyu... Yurtta israf, cihanda israf." diyerek skandal bir paylaşıma imza attı.
TÜRKİYE DÜŞMANLARI PROVOKASYONLARINA ALET ETTİ
Özkan'ın skandal paylaşımıyla aynı anda Türkiye düşmanı hesaplar da harekete geçerek ABD polisinin yer aldığı konvoyu provokasyonlarına alet etti.