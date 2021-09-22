CHP'li Özkan'ın algı operasyonu elinde patladı! Biden'ın dev konvoyunu görmeden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarına devam ederken ana muhalefet partisi de kirli algı operasyonlarına devam ediyor.



CHP'Lİ ÖZKAN ERDOĞAN'IN KONVOYUNU HEDEF ALDI