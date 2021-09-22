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    • 22.09.2021 12:22
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    KYK yurt yemek fiyatları ne kadar 2021? KYK yurt hangi odada kalıyorum - Yurt sorgulama ekranı! KYK yurtları ne zaman açılacak?

    KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt yedek sonuçları için ise süreç devam ediyor. KYK yurtlarında barınacak talebelerin yurt kayıtlarını tamamlayabilmesi için ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. Bunun yanında e-Devlet üzerinden taahütname onay işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. KYK yurtları konusunda en merak edilen konulardan biri de yemek fiyatları oldu. Yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta hizmet yerleri bulunuyor. Peki, KYK yurt yemek fiyatları ne kadar 2021? KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt hangi odada kalıyorum - Yurt sorgulama ekranı!

    takvim.com.tr
    KYK yurt yemek fiyatları ne kadar 2021? KYK yurt hangi odada kalıyorum?

    KYK yurtları hakkında her gün detaylı araştırmalar yapılıyor. KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan öğrenciler çeşitli konularda bilgi sahibi olmak istiyor. Bunların başında da KYK yurt yemek fiyaları yer ediniyor. Öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenmesi için KYK yurtlarında lokanta veya kafe tarzıu hizmet yerleri bulunuyor. Peki, KYK yurt yemek fiyatları ne kadar 2021? KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt hangi odada kalıyorum - Yurt sorgulama ekranı!

    KYK YURT YEMEK ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?

    KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır.

    KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimlidir.

    KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılır.

    YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yurtların açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK YURT HANGİ ODADA KALIYORUM?

    Yapılan açıklamaya göre , yedek sırası bekleyen öğrenciler için ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

    KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

        Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

        KİM 7/24 ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

        Öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulabilmek için 7/24 hizmet veren GSB KİM (Kurumsal İletişim Merkezi), kayıt sürecinde de öğrencilerin hizmetinde olacak.

        Öğrenciler, 444 0 472 numaralı Kurumsal İletişim Merkezinden ya da resmi Twitter hesabı KYK_DESTEK ve GSB_DESTEK üzerinden yardım talebinde bulunabilecek.
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        Haberler Güncel KYK yurt yemek fiyatları ne kadar 2021? KYK yurt hangi odada kalıyorum - Yurt sorgulama ekranı! KYK yurtları ne zaman açılacak?
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