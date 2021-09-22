KYK yurt yemek fiyatları ne kadar 2021? KYK yurt hangi odada kalıyorum - Yurt sorgulama ekranı! KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları hakkında her gün detaylı araştırmalar yapılıyor. KYK yurtlarında barınma hakkı kazanan öğrenciler çeşitli konularda bilgi sahibi olmak istiyor. Bunların başında da KYK yurt yemek fiyaları yer ediniyor. Öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenmesi için KYK yurtlarında lokanta veya kafe tarzıu hizmet yerleri bulunuyor. Peki, KYK yurt yemek fiyatları ne kadar 2021? KYK yurtları ne zaman açılacak? KYK yurt hangi odada kalıyorum - Yurt sorgulama ekranı!
KYK YURT YEMEK ÜCRETLERİ NE KADAR 2021?
KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır.
KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimlidir.
KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılır.
YURTLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yurtların açılış tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Resmi açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK YURT HANGİ ODADA KALIYORUM?
Yapılan açıklamaya göre , yedek sırası bekleyen öğrenciler için ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI