Sonbahar Mevsimi özellikleri, tarihleri! Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar Google'da Doodle oldu!

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından birisi olan Google anasayfasında zaman zaman yer alan Doodle'larla gündem oluyor. Google 22 Eylül Çarşamba günü Sonbahar Mevsimi 2021 ile dikkatleri üzerine çekti. Doodle'a tıkladığınızda üst kısımda sonbaharı simgeleyen yapraklar dökülüyor. Kullanıcıların hoşuna giden bu Doodle kısa sürede ilgi odağı oldu. Peki, Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar mevsimi özellikleri ve tarihleri nedir? İşte bilinmesi gerekenler...

SONBAHAR MEVSİMİ 2021

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

İşte sonbahar mevsimine dair bilinmesi gerekenler;