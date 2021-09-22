SON DAKİKA: Seçim kanunu ne zaman yürürlüğe girer? TBMM Başkanı Şentop: Haziran 2022'ye kadar tamamlanması lazım

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seçim kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Dolayısıyla Haziran 2022'ye kadar seçim kanunun tamamlanması lazım.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyaretinde 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağını söyleyen Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de ilk oturumda yemin edeceğini aktardı.

"YENİ YASAMA YILININ HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

Yeni yasama yılına ilişkin düşüncelerini dile getiren Şentop, "Yeni yasama yılının hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlar verecek güzel çalışmalar yapılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇILIŞTA KONUŞMA YAPACAK"

1 Ekim'de gerçekleşecek olan Meclis'in açılış programına ilişkin bilgi veren Şentop, "Sayın cumhurbaşkanımız Meclis'in açılışında konuşma yapacak. Ve o zaman açılışı yapacağız. Cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanımızın yemini de söz konusu olacak. Ondan sonra Meclis'in normal çalışma takvimi salı gününde itibaren devam edecek" açıklamasını yaptı.

Şentop'un gündeminde seçim yasası çalışmaları da vardı. Seçim yasasının genel seçimlerde uygulanabilmesi için son tarihin Haziran 2022 olduğunu hatırlattı.

"HAZİRAN 2022'YE KADAR TAMAMLANMASI LAZIM"

Şentop, "Seçim kanunu değişiklikleri bir yıl içerisinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Dolayısıyla normal vaktini dikkate alarak söyleyerek olursak 2022 Hazian'a kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım"

"TEKLİF GELDİĞİNDE KOMİSYONA SEVK EDERİZ"

Henüz verilmiş bir teklifin olmadığını söyleyen Şentop, şu değerlendirmeyi yaptı: "Henüz meclise verilmiş bir teklif yok. O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil ama geldiği zaman şüphesiz bir değerlendirme yaparak sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması sonra genel kurul olacak."