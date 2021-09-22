16 yaşındaki Arda Yurtseven kimdir, son dakika öldü mü? Arda Yurtseven bulundu mu, kim öldürdü, katili kim?

19 Eylül Pazar günü evden kursa gitmek için ayrılan Arda Yurtseven adlı 16 yaşındaki genç kayıplara karışmıştı. Şüpheli kaybın ardından Twitter ayağa kalkmış ünlü isimler dahil binlerce kişi Arda'nın sağ salim bulunması için çağrıda bulunmuştu. Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Yurtseven hakkındaki son durum araştırılıyor. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda bugün yapılan aramalarda önce bisikleti ardından cesedi bulundu. Peki Arda Yurtseven kimdir, bulundu mu son dakika? Arda Yurtseven öldü mü, neden öldü, katili kim?
ARDA YURTSEVEN KİMDİR, BULUNDU MU?
İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den hafta sonundan bu yana haber alınamıyordu. Son olarak Kartal'ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven kursa gitmek için evinden ayrılmıştı.
Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda bugün arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı.
ARDA YURTSEVEN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, KATİLİ KİM?
Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.