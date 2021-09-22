Arda Yurtseven kimdir, kaç yaşında? Arda Yurtseven bulundu mu son dakika?

ARDA YURTSEVEN BULUNDU MU SON DAKİKA?

Kartal Belediyesi de Twitter'dan çağrıda bulundu. Belediyeden yapılan paylaşımda, "Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi'nde öğrenci, 16 yaşındaki Arda Yurtseven dün Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Gören veya bilgi sahibi olanlar 05527422565'i arayıp bilgi verebilirler" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği de, "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." açıklamasında bulundu. Gençten ise henüz bir iz yok.

Gören veya bilgi sahibi olanlar 0552 742 25 65 i arayıp bilgi verebilirler.