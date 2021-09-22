19 Eylül Pazar günü evden kursa gitmek için ayrılan Arda Yurtseven adlı 16 yaşındaki genç kayıplara karıştı. Şüpheli kaybın ardından Twitter ayağa kalktı. Binlerce kullanıcı gencin bulunması için paylaşımlarda bulundu. Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Yurtseven hakkındaki son durum araştırılıyor. Peki Arda Yurtseven kimdir, kaç yaşında? Arda Yurtseven bulundu mu son dakika?
ARDA YURTSEVEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İstanbul Kartal'da yaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven'den hafta sonundan bu yana Haber alınamıyor. Son olarak Kartal'ın Esentepe mahallesinde görülen 16 yaşındaki Arda Yurtseven'den kursa gitmek için evinden ayrıldığı öğrenildi.
ARDA YURTSEVEN BULUNDU MU SON DAKİKA?
Kartal Belediyesi de Twitter'dan çağrıda bulundu. Belediyeden yapılan paylaşımda, "Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi'nde öğrenci, 16 yaşındaki Arda Yurtseven dün Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştır. Gören veya bilgi sahibi olanlar 05527422565'i arayıp bilgi verebilirler" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği de, "Okulumuz öğrencilerinden Arda Yurtseven, Kartal Esentepe mahallesindeki evinden üzerinde gri tişört ve çantası ile siyah yol bisikleti kullanarak ayrılmış. En son Kartal civarında görülmüştür." açıklamasında bulundu. Gençten ise henüz bir iz yok.
Gören veya bilgi sahibi olanlar 0552 742 25 65 i arayıp bilgi verebilirler.