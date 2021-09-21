TEKNOFEST’te Cezeri rüzgarı! Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

TEKNOFEST'i ziyaret eden Göksel Yaman isimli vatandaş uçan arabayla ilgili olarak ''Uçan araba 'Cezeri' oldukça ilgimizi çekti. Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz araçlara benziyor. Kullanılmaya başlandığında trafik sorununa çözüm olabilir ve hayatı kolaylaştırır. Yerli firmalarımızın böyle teknolojiler geliştirmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyum'' dedi.