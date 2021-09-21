SON DAKİKA: Eren operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üslenmeye izin yok: Sığınakları imha edildi





2021 yılı imha edilen 979 sığınak, mağara ve yer altı deposunda 81 Mayın/EYP,

209 silah,

281 el bombası ve 70.174 mühimmat teröristlerce kullanılmasına fırsat verilmeden ele geçirildi.

Geçen yıl Ocak Eylül döneminde ise 649 sığınak, mağara ve yer altı deposunda,

75 Mayın/EYP,

163 silah,

202 el bombası ve 51.861 mühimmat ele geçirilerek imha edildi.





Terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak ininde yok etme anlayışı ve başarıyla devam eden terörle mücadele harekatında, elinde kalan sınırlı imkanların da yok edilmesi ile PKK-KCK Terör örgütünün milletimizin gündeminden tamamen çıkarılması hedefine adım adım yaklaşılmaktadır.