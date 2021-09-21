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    • 21.09.2021 20:16
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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan net mesaj: "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz"

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirterek, "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    AA
    Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 126 milyon avro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    "EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ"
    Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

    Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.


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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan net mesaj: "Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz"
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