Güzellik uzmanı Şems Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Şems Arslan mesleği ne?

Bu dönemde İnternational İnstitute Of İnvention And Business, Cilt ve Güzellik, ayrıca Epilasyon Uzmanlığı dalında Eğitimlere katılarak başarıyla eğitimini tamamlamıştır.

ŞEMS ASLAN MESLEĞİ NE?

2007'den itibaren İstanbul'da kendisine ait olan Güzellik ve Cilt Sağlığı Merkezi'nde faaliyet gösteren Şems Arslan, aynı zamanda bilgilerini Ulusal Kanallarda Kamuoyuyla paylaşmakta olup, iki yıldırda bir gazete'de konusu ile alakalı köşe yazarlığı yapmaktadır.

ŞEMS ARSLAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Kendisi alanında, Türkiye'nin en başarılı isimleri arasında yer alan Şems Arslan; ulusal ve uluslararası birçok panel ve konferanslara katılarak başarılı sunumlar gerçekleştirmiştir. 1996 Yılından bu yana Türkiye'de olan Şems Arslan, 2 çocuk annesidir.