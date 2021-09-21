Güzellik uzmanı Şems Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Şems Arslan mesleği ne? soruları gündemde. Star TV'de hafta içi her gün yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programının bugünkü konuğu Kimyager ve cilt uzmanı Şems Arslan oldu. Programı izleyen vatandaşlar Şems Arslan hakkında araştırmalara koyuldu. Canlı yayında aktardığı önemli bilgiler ile dikkatleri üzerine çeken Güzellik uzmanı Şems Arslan hakkında bilgilere haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
ŞEMS ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAİ NERELİ?
Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 1970 yılında dünyaya gelen Şems Arslan'ın babası siyasetçi annesi ise üniversite hocasıdır.
50 yaşındaki Arslan ilk, orta, lise eğitimini tamamladıktan sonra 1933 yılında Azerbaycan'da bulunan Devlet Petrol Akedemisi'ni bitirerek Gidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisi olmaya hak kazanmıştır. Ardından da aynı üniversite'de hocalık yapmaya başlamıştır.
Bu dönemde İnternational İnstitute Of İnvention And Business, Cilt ve Güzellik, ayrıca Epilasyon Uzmanlığı dalında Eğitimlere katılarak başarıyla eğitimini tamamlamıştır.
ŞEMS ASLAN MESLEĞİ NE?
2007'den itibaren İstanbul'da kendisine ait olan Güzellik ve Cilt Sağlığı Merkezi'nde faaliyet gösteren Şems Arslan, aynı zamanda bilgilerini Ulusal Kanallarda Kamuoyuyla paylaşmakta olup, iki yıldırda bir gazete'de konusu ile alakalı köşe yazarlığı yapmaktadır.
ŞEMS ARSLAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?
Kendisi alanında, Türkiye'nin en başarılı isimleri arasında yer alan Şems Arslan; ulusal ve uluslararası birçok panel ve konferanslara katılarak başarılı sunumlar gerçekleştirmiştir. 1996 Yılından bu yana Türkiye'de olan Şems Arslan, 2 çocuk annesidir.