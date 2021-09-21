Rezidans vahşetinde karar çıktı! 9. kattan düşerek ölen Ebru Erdem'in davasında sanığa 'cinsel istismar'dan 8 yıl hapis



31 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Binanın teras katına düşen maktul Ebru Erdem'in olay yerinde öldüğü, sanıkların üzerlerine yüklenen suçları bu şekilde işledikleri anlaşıldığından sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme", "Uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapse çarptırılması istendi. Sanık Serdar Taş da bir önceki mütalaada beraatinin istendiğini, savcının mütalaasını değiştirdiğini ve bu durumu anlamadığını belirterek, "Kimseyi öldürmedim, kimseye tecavüz etmedim" dedi.