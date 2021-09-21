Rezidans vahşetinde karar çıktı! 9. kattan düşerek ölen Ebru Erdem'in davasında sanığa 'cinsel istismar'dan 8 yıl hapis

İstanbul Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Serdar Taş, SEGBİS'le katıldı. Duruşmada maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem ile taraf avukatları hazır bulundu. Savcı mütalaasında sanık Serdar Taş'ın, olay günü ailesine haber vermeden yanına gelen yaşı küçük Ebru Erdem ile olayın geçtiği Kemal Sönmez'e ait dairede bir araya geldiği, sanık Serdar Taş'ın daire içerisinde maktule farklı uyuşturucu maddelerden vererek kullanmasını sağladığı iddia edildi. Sonrasında sanık Serdar Taş'ın maktul ile cinsel ilişkiye girmek istediği ancak maktulün kabul etmemesi üzerine sanığın zor kullanarak maktule cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen mütalaada, bu nedenle aralarında yaşanan arbede sırasında sanık Serdar Taş'ın maktulü bulundukları dairenin penceresinden iterek aşağıya düşürdüğü anlatıldı.
31 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ
Binanın teras katına düşen maktul Ebru Erdem'in olay yerinde öldüğü, sanıkların üzerlerine yüklenen suçları bu şekilde işledikleri anlaşıldığından sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme", "Uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Mütalaada, sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapse çarptırılması istendi. Sanık Serdar Taş da bir önceki mütalaada beraatinin istendiğini, savcının mütalaasını değiştirdiğini ve bu durumu anlamadığını belirterek, "Kimseyi öldürmedim, kimseye tecavüz etmedim" dedi.
KARAR ÇIKTI
Sanık Taş'ın "Uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan Küçükçekmece'de hakkında kamu davası açıldığı bu davanın ertelenmesine karar verilmesi nedeniyle davanın mükerrer olduğuna hükmeden mahkeme, sanık hakkındaki davanın bu suçtan reddine hükmetti.