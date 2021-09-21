Emine Erdoğan New York’ta "Afrika Seyahatlerim" adlı ilk kitabının tanıtımını yaptı

BM GENEL SEKRETER VEKİLİ: "BU KİTABIN AFRİKA İLE İLGİLİ BENZER GİRİŞİMLERE İLHAM VERMESİNİ UMUYORUM"

Emine Erdoğan, "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabının tanıtımına Bosna-Hersek Cumurbaşkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi ile Brundi, Kuzey Makedonya, Litvanya, Maldivler, Sierra Leone ve Komorlar First Leydilerinin yanı sıra, Eritre Daimi Temsilcisi Sophia Tesfamarian, Rwanda Daimi Temsilcisi Valentine Rugwabiza, Dışişleri, Milli Savunma ve Ticaret Bakanlarının eşleri, milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı.

Tanıtımda Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed de bir konuşma yaptı.

Afrika'nın, halkları ve kültürlerinin, yaşadığı zorlukların ve en çok da gençlerinin, kadınlarının ve kızlarının hayatını değiştirme fırsatlarını gözler önüne seren bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Amina Mohammed, "Bu kitabın Afrika ile ilgili benzer girişimlere ilham vermesini umuyorum ve bu umudumun buradaki birçok kişi tarafından paylaşıldığını biliyorum" dedi.

Türkiye'nin 2005 yılında Afrika girişiminin başlamasından bu yana BM'nin Türkiye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın da (TİKA) aralarında bulunduğu Türk kuruluşları ile birlikte Afrika'da kalkınma projelerine imza attığını vurgulayan Mohammed, Kovid-19 salgınının Afrika'daki kalkınma projeleri de etkilediği bu dönemde, Türkiye'nin ortak olduğu sürdürülebilir kalkınma projelerinin her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Mohammed, Emine Erdoğan'a "Bu kitaptaki çağrınız gelişmekte olan ülkeleri insan merkezli olmaya ve insana öncelik vermeye teşvik etmesi bakımından olağanüstü bir örnek sunuyor. Liderliğiniz ve dostluğunuz için ve kimsenin geride kalmayacağı sürdürülebilir bir gelecek kurma çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim," diye seslendi.