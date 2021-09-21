Sonbahar mevsiminin başlamasının hemen ardından insanlar ekinoks tarihi hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında ekinoks gerçekleşiyor. Bu bağlamda ekinoks tarihleri merak konusu oluyor. Peki, gece gündüz eşitliği ne zaman olur? Sonbahar ekinoksu nedir? 12 saat gündüz 12 saat gece ne zaman? İşte bilinmesi gerekenler...

GECE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ NE ZAMAN OLUR?

Gece gündüz eşitliği 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

İşte gece gündüz eşitliği hakkında bilgiler;