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    • 21.09.2021 09:38
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    Gece gündüz eşitliği ne zaman olur? Sonbahar ekinoksu nedir? 12 saat gündüz 12 saat gece ne zaman?

    Gece gündüz eşitliği hakkında bilgiler Eylül ayının son günlerinde merak konusu olmaya başladı. İlkbahar ve sonbaharda bir gün gece ve gündüzün eşit saatlerde oluyor. Bu doğrultuda da sonbahar ekinoksunun gerçekleşeceği tarih merak diliyor. Peki, gece gündüz eşitliği ne zaman olur? Sonbahar ekinoksu nedir? 12 saat gündüz 12 saat gece ne zaman? İşte merak edilen bilgiler...

    Gece gündüz eşitliği ne zaman olur?

    Sonbahar mevsiminin başlamasının hemen ardından insanlar ekinoks tarihi hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere her yıl ilkbahar ve sonbahar aylarında ekinoks gerçekleşiyor. Bu bağlamda ekinoks tarihleri merak konusu oluyor. Peki, gece gündüz eşitliği ne zaman olur? Sonbahar ekinoksu nedir? 12 saat gündüz 12 saat gece ne zaman? İşte bilinmesi gerekenler...

    GECE GÜNDÜZ EŞİTLİĞİ NE ZAMAN OLUR?

    Gece gündüz eşitliği 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır.

    İşte gece gündüz eşitliği hakkında bilgiler;

    Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.
    Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

    23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar.

        Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır.

        Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

        21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar.

        Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır.

        Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
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