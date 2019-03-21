Lüks rezidanstaki ölümle ilgili flaş gelişme! Kimliği tespit edildi Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de bir rezidansın 9.katından düştüğü iddia edilen bir kadın hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi. 18 yaşındaki Ebru Erdem'i babası morgda teşhis etti. Olayın yaşandığı gece atletiyle kayıplara karışan Serdar T. ise yakalanarak sorguya alındı! Ebru Erdem'in 9. katta 97 numaralı daireden düşerek hayatını kaybetmesi akıllara Şule Çat olayını getirdi!

14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek ölen kadının Bağcılar'da yaşayan 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi. Kızını morgda teşhis eden baba acı haberle yıkıldı. Olayın ardından üzerinde atletle kaçan şüpheli Serdar T. ise yakalandı. Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki 14 katlı rezidansın 97 no'lu dairesinden önceki gece düşerek yaşamını yitiren kişinin 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu ortaya çıktı. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

6

TÜM MANŞETLER