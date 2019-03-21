Lüks rezidanstaki ölümle ilgili flaş gelişme! Kimliği tespit edildi

14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek ölen kadının Bağcılar'da yaşayan 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi. Kızını morgda teşhis eden baba acı haberle yıkıldı. Olayın ardından üzerinde atletle kaçan şüpheli Serdar T. ise yakalandı. Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki 14 katlı rezidansın 97 no'lu dairesinden önceki gece düşerek yaşamını yitiren kişinin 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu ortaya çıktı.
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