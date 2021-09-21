Kastamonu'da hem babasını hem de altınları kaybeden geçten örnek davranış

Herkesin kayboldu dediği insanlık Kastamonu Bozkurt'ta ortaya çıktı! 9 bin 620 kişinin yaşadığı ilçe, 11 Ağustos'taki sel felaketiyle sarsıldı. Türkiye'nin yüreğini yakan olayda, can kaybı 70'i aştı. Onlardan birisi de kuyumculuk yapan Harun Akın'dı.

Sele, dükkanında yakalanan Akın, kurtarılamadı. Devlet, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Kuyumcunun oğlu Feridun Akın'a zararına karşılık 1 milyon 100 bin liralık ödeme yapıldı. Ancak dükkanda yapılan aramada bir miktar kayıp altın çıktı. Bunun üzerine Akın, duygulandıran bir davranışa imza attı.

Bulunan altınların değerine karşılık gelen 750 bin lirayı devlete iade etme kararı aldı. "Bu parayı almamız doğru olmazdı. Çünkü bu parada yetim hakkı var. Üzerimize düşen görevi yaptık biz" açıklaması yaptı.