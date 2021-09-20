Teknofest nerede, ne zaman? 2021 Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest ulaşım ve adres bilgileri!

Teknofest 2021 bu yıl yine birbirinden özel etkinliklerle kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Milyonların merakla beklediği Teknofest'e dair tüm bilgiler vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Bu doğrultuda özellikle bugün Teknofest'in nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Teknofest nerede, ne zaman? 2021 Teknofest'e nasıl gidilir? İşte Teknofest ulaşım ve adres bilgilerine dair detaylar...

TEKNOFEST NEREDE VE NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

İşte Teknofest'e dair ulaşım ve adres bilgisi;