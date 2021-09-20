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    • 21.09.2021 06:56
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    Teknofest nerede, ne zaman? 2021 Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest ulaşım ve adres bilgileri!

    Teknofest 2021 için heyecanlı bekleyiş sona eriyor ve milyonlarca kişi oraya odaklandı. Teknofest her yıl olduğu gibi 2021 yılında da ziyaretçilerini ağırlayacak. Organizasyona katılım sağlayacak olan vatandaşlar Teknofest'in nerede olduğunu, ne zaman başlayacağını ve adres bilgisini öğrenmek için araştırmalara başladı. Ülkemizin önde gelen kamu, medya kuruluşları, üniversiteleri ve teknoloji şirketleri organizasyona katılacak. Peki, Teknofest nerede, ne zaman? 2021 Teknofest'e nasıl gidilir? İşte Teknofest ulaşım ve adres bilgileri

    Teknofest nerede, ne zaman?

    Teknofest 2021 bu yıl yine birbirinden özel etkinliklerle kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Milyonların merakla beklediği Teknofest'e dair tüm bilgiler vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Bu doğrultuda özellikle bugün Teknofest'in nerede ve ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Teknofest nerede, ne zaman? 2021 Teknofest'e nasıl gidilir? İşte Teknofest ulaşım ve adres bilgilerine dair detaylar...

    TEKNOFEST NEREDE VE NE ZAMAN?

    Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

    İşte Teknofest'e dair ulaşım ve adres bilgisi;

    Festival Alanı

    E-Posta:
    iletisim@teknofest.org

    E-Telefon:
    +90 212 501 94 34

    Adres:
    Atatürk Havalimanı - İstanbul
    Festival Koordinatörü İletişim Bilgileri

    E-Posta:
    iletisim@teknofest.org

    Telefon:
    +90 212 501 94 34

    Adres:
    Ortamahalle Topkapı Maltepe Caddesi Canayakın Sitesi A blok No 6 34040 Bayrampaşa / İstanbul

        TEKNOFEST KATILIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

        Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

        Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

        TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.

        İŞTE ZİYARET SAATLERİ

        TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

        2021 TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, metronun bakım nedeniyle alana kadar gelmediğini, bu nedenle ring seferleri düzenleneceğini ifade etti. Bayraktar ayrıca 10 binin üzerinde bir araç park kapasitesinin ziyaretçiler için oluşturulduğunu bildirdi.

            T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da ring seferleri için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri olacağını belirtti.

            Festivale katılabilmek için mutlaka kayıt yaptırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, önden kayıt ve hafta içi ziyaretle çok daha keyifli bir festival geçirilebileceğini belirtti.

            TEKNOFEST'te çok sürpriz ve renkli gösteriler olacağını belirten Bayraktar, "Dünyada ilk defa hem insansız hem insanlı hava araçlarının birlikte yaptığı bir gösteri göreceğiz. En önemlisi Akıncı ve Aksungur insansız hava aracı, Gökbey ve Atak helikopteri, Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride kullanılan bütün hava araçları yerli ve milli hava araçları olacak. Yani Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Bugün ilk provaları yapıldı, çok heyecanlandık. İlerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu bekliyoruz." diye konuştu.
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            Haberler Güncel Teknofest nerede, ne zaman? 2021 Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest ulaşım ve adres bilgileri!
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