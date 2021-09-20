Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2021 07:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 07:28
    ABONE OL

    YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Geçtiğimiz hafta Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığı açıklanmıştı. Üniversite hayaliyle ek tercih yapacak olan binlerce kişi tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Tarihler tek tek belli oldu. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu nereden bakılır? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemine dair detaylar binlerce aday tarafından heyecanla araştırılmaya başlandı. Tercih kılavuzunda yer alan bilgileri merak eden öğrenciler detaylıca öğrenip ona göre hareket edecek. Peki, YKS ek tercihler başladı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu

    YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

    İşte ek tercih kılavuzu;

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

    2021 ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

    Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

        Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

        ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

        ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye en az 1.711 TL
        Haberler Güncel YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
            SON DAKİKA