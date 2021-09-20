YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlıyor? 2021 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu! YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.