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    • Güncel
    • 20.09.2021 07:59
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    • 20.09.2021 07:59
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sın dakika hava durumu uyarları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeler göre, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 20 Eylül hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 32°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece kısa süreli yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 33°C
    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 35°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı, kuzey kesimleri zaman zaman çok bulutlu, Ankara'nın kuzey kesimleri, Çankırı, Yozgat çevreleri ve Sivas'ın kuzeyinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 29°C
        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        RİZE °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!
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