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    • 20.09.2021 22:19
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    Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 20 Eylül Twitter akış yenilenemedi sorunu

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Dünyaca ünlü popüler uygulamaya erişmeye çalışanlar akış yenilenemedi sorunu ile karşılaşınca oldukça meraklandı. Peki 20 Eylül Twitter uygulamasında akış neden yenilenemiyor, açıklama geldi mi?

    takvim.com.tr
    Twitter çöktü mü?

    Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 20 Eylül Twitter akış yenilenemedi sorunu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akşam saatlerinde sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarında akış yenileme yapamayınca oldukça meraklandı ve neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki Twitter çöktü mü?

    TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

    Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır

    Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor.

    Yaşanan problemle ilgili küresel çapta Twitter'dan da binlerce mesaj paylaşıldı. Twitter'ın serverlarından kaynaklanan bir sorun yaşandığı ön görülüyor.

    TWİTTER HAKKINDA
    Herkese fikir ve bilgiyi anında ulaştırma misyonuyla ortaya çıkan Twitter, sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. 2006 yılında bütün büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, 24 milyar Dolar gibi bir değere sahiptir.

    Kullanıcılarına 140 karakterlik metin yazıp paylaşma şansı veren ve bu etkileşimler ile iletişimi kuvvetlendiren Twitter, 2015 verilerine göre 350 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.

        TWİTTER JARGONU
        Trending topic (TT): Sol taraftaki en çok konuşulan 10 konunun listelendiği alana Trending Topic denir. Her ülkenin kendi TT listesi vardır ayrıca Dünya genelinde en çok konuşulan 10 konuyu gösteren bir liste de vardır.

        Friday Follow (FF): Bu kısaltma takip ettiğiniz kişilerin sizi de takip etmesi içindir. Sadece cuma günleri yapılır.

        Retweet (RT): Başka bir twitter kullanıcısının tweetini sizin takipçileriniz de görsün diye retweet tuşuna basıp sizin profilinizde görünmesidir.

        Direct Message (DM): Başka bir twitter kullanıcısının size atmış olduğu postayı işaret eder, bir nevi e-mail işlevi görür.
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        Haberler Güncel Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 20 Eylül Twitter akış yenilenemedi sorunu…
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