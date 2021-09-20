Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor? 20 Eylül Twitter akış yenilenemedi sorunu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akşam saatlerinde sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarında akış yenileme yapamayınca oldukça meraklandı ve neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki Twitter çöktü mü?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır
Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor.
Yaşanan problemle ilgili küresel çapta Twitter'dan da binlerce mesaj paylaşıldı. Twitter'ın serverlarından kaynaklanan bir sorun yaşandığı ön görülüyor.
TWİTTER HAKKINDA
Herkese fikir ve bilgiyi anında ulaştırma misyonuyla ortaya çıkan Twitter, sosyal ağ ve mikroblog sitesidir. 2006 yılında bütün büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı San Francisco'da Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass ve Evan Williams tarafından kurulan Twitter, 24 milyar Dolar gibi bir değere sahiptir.
Kullanıcılarına 140 karakterlik metin yazıp paylaşma şansı veren ve bu etkileşimler ile iletişimi kuvvetlendiren Twitter, 2015 verilerine göre 350 milyon aktif kullanıcıya sahiptir.