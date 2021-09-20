SON DAKİKA! Baykar'ın son harikası: DİHA (Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) Teknofest 2021'de ilk kez görücüye çıkacak

İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmakta. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.

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