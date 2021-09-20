Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2021 16:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 16:46
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Baykar'ın son harikası: DİHA (Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) Teknofest 2021'de ilk kez görücüye çıkacak

    Son dakika haberleri... Ürettikleri insansız hava araçlarıyla dünyada savaşların terörle mücadelenin yönünü değiştiren Baykar, son harikasını Teknofest 2021'de görücüye çıkaracak. Atatürk Havalimanı'nda yarın başlayacak Teknofest'te ilk kez DİHA (Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) görücüye çıkacak.

    İlk kez görücüye çıkacak! DİHA Teknofest’te sergilenecek

    Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı ise kısa sürede büyük beğeni topladı.

    Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.

    "ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BULUŞALIM"
    BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı #BayraktarDİHA ilk kez #TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!

    Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.

        Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilecek. Elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacak.

        İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunmakta. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İlk kez görücüye çıkacak! DİHA Teknofest’te sergilenecek
        Haberler Güncel SON DAKİKA! Baykar'ın son harikası: DİHA (Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) Teknofest 2021'de ilk kez görücüye çıkacak
            SON DAKİKA