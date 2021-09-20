SON DAKİKA! Baykar'ın son harikası: DİHA (Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı) Teknofest 2021'de ilk kez görücüye çıkacak

Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar DİHA'nın katılımcılarla buluşacağını duyuran BAYKAR'ın paylaşımı ise kısa sürede büyük beğeni topladı.
Yeni DİHA'nın TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerinde konuşlandırılması planlanıyor.
"ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BULUŞALIM"
BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Dikey İniş-Kalkışlı İnsansız Hava Aracı #BayraktarDİHA ilk kez #TEKNOFEST2021'de Baykar standında sizlerle buluşacak. Geleceğe tanıklık etmek istiyorsan, yarın Atatürk Havalimanı'nda buluşalım!
Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevlerinde faaliyetler yürütebilecek, Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak geliştiriliyor.