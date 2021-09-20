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    • 20.09.2021 14:44
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    Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kararı! Valilik açıkladı

    Bitlis'te Jandarma Alay Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon öncesinde merkeze bağlı 2 köy ve mezralarında teröristlerin yakalanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    O ilde sokağa çıkma yasağı!
    Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 köy ve mezralarında Sokağa Çıkma Yasağı ilan edildiği belirtildi.

    Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yenice, Doğanlı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir."
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