Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2021 09:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 09:02
    ABONE OL

    YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? Ziraat, Halkbank...

    YKS ek tercih başvurularının başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından gerekli bilgiler araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ek tercihlerin 20 Eylül'de başlayacağı duyuruldu. Adaylar 20 - 23 Eylül tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan ek tercih başvurularını yapabilecek. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de ek tercih ücretleri oldu. Peki, YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021?

    soruları YKS ek tercihi yapacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihi duyurdu. Adaylar 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini yapabilecek. Ek tercih ücretleri internet aracılığı ile yatırılabileceği gibi banka şubelerinden ve ya ATM'lerden yatırılabilecek. YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar!

    YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

    2021 yılında YKS ek tercih ücretleri 25 TL olarak belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

    YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    YKS ek tercih ücretleri 20-23 Eylül tarihlerinde yatırılacak.

        EK TERCİH ÜCRETİ YATIRMA ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, ATM...

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ İNTERNETTEN YATIRILIR MI?

        YKS ek tercihlerinizi dilerseniz banka şubesi ve ATM dışından internet üzerinden yatırabilirsiniz. Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

        1. EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        ÖSYM Başkanı Halis Aygün merak edilen konuya ilişkin, ''Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.
        Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
        Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.'' açıklamasında bulundu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İP’li isim FETÖ sevdalısı çıktı
        Haberler Güncel YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? Ziraat, Halkbank...
            SON DAKİKA