YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? Ziraat, Halkbank...

soruları YKS ek tercihi yapacak adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün son dakika açıklamasında YKS ek tercihlerin başlayacağı tarihi duyurdu. Adaylar 20-23 Eylül tarihleri arasında ek tercihlerini yapabilecek. Ek tercih ücretleri internet aracılığı ile yatırılabileceği gibi banka şubelerinden ve ya ATM'lerden yatırılabilecek. YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2021? YKS ek tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar!
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
2021 yılında YKS ek tercih ücretleri 25 TL olarak belirlendi. ÖSYM Yönetim Kurulunun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?
YKS ek tercih ücretleri 20-23 Eylül tarihlerinde yatırılacak.