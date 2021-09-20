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    İstanbul'da F-16 sesleri son dakika! Neden İstanbul'da jetler uçuyor? F-16 sesleri neden geliyor?

    İstanbul'da jetler neden uçuyor? İstanbul'da neden F 16 sesleri geliyor? Soruları gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada İstanbul semalarında jet sesleri ve F-16 sesleri hakkında paylaşımlar yapılıyor. İstanbul Boğazı üzerinde görülen jetler çoğu kişide büyük bir merak uyandırdı. Peki, neden İstanbul'da jetler uçuyor? F-16 sesleri neden geliyor? İşte cevabı!

    takvim.com.tr
    İstanbul’da f16 sesleri son dakika! Neden İstanbul’da jetler uçuyor? F-16 sesleri neden geliyor?

    İstanbul'da jetler neden uçuyor? İstanbul'da neden F 16 sesleri geliyor? Soruları gündemde meralk edilerek araştırılmaya başlandı. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Bu sebeple jet sesleri duyuldu.

    İSTANBUL'DA F16 SESLERİ SON DAKİKA! NEDEN İSTANBUL'DA JETLER UÇUYOR?

    21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı.

    Saat 11.00 sıralarında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları, İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.
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        Haberler Güncel İstanbul'da F-16 sesleri son dakika! Neden İstanbul'da jetler uçuyor? F-16 sesleri neden geliyor?
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