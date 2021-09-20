İstanbul'da F-16 sesleri son dakika! Neden İstanbul'da jetler uçuyor? F-16 sesleri neden geliyor?

İstanbul'da jetler neden uçuyor? İstanbul'da neden F 16 sesleri geliyor? Soruları gündemde meralk edilerek araştırılmaya başlandı. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Bu sebeple jet sesleri duyuldu.