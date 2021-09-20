Üniversite hayaliyle ek tercih yapacak olan binlerce kişi 2. tercihlerin başlamasıyla 3. tercihlerin tarihlerini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığı açıklanmıştı. Peki, YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

YKS 3. TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti. 3. tercih tarihleri henüz belli olmadı.

İşte ek tercih kılavuzu;