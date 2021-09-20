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    • 20.09.2021 10:23
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    YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemine dair detaylar binlerce aday tarafından heyecanla araştırılıyor. 20-23 Eylül tarihleri arasında 2. ek tercihler yapılacak. Bu doğrultuda kılavuzda yer alan bilgileri merak eden öğrenciler detaylıca öğrenip ona göre hareket edecek. Peki, YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    YKS 3. tercih ne zaman yapılacak?

    Üniversite hayaliyle ek tercih yapacak olan binlerce kişi 2. tercihlerin başlamasıyla 3. tercihlerin tarihlerini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığı açıklanmıştı. Peki, YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

    YKS 3. TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti. 3. tercih tarihleri henüz belli olmadı.

    İşte ek tercih kılavuzu;

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

    2021 ÖSYM YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

        Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

        Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2021 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

        Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz.

        ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

        2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

            ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

            2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
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            Haberler Güncel YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 2021 YKS 3. ek tercih tarihi açıklandı mı?
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