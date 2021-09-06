Başkan Erdoğan'dan küresel adaletsizlik için çağrı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel adaletsizlik ve Batı'da yükselen İslam karşıtlığının engellenmesi amacıyla kaleme aldığı kitap raflarda yerini aldı. "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adıyla Turkuvaz Kitap tarafından yayımlanan kitap, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başlıkları başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret ediyor. Yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler (BM) örneğiyle gözler önüne seriyor. BM'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına değiniyor. Erdoğan, uzun yıllardır birçok platformlarda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür", yükselen İslam karşıtlığı, küresel adaletsizlik söylemlerini anlatan yeni bir kitap kaleme aldı. İki bölümden oluşan kitabın Uluslararası Siyasette Çifte Standart ve BM'nin Reform İhtiyacı başlıklı bölümünde, küresel siyasetin açmazları, BM'nin meşruiyet sorunu, küresel adalet sorunu, mülteci krizi, uluslararası terörizm sorunu, İslam karşıtlığı, BM'nin işlevsellik ve etkinlik sorunu, kapsayıcılık ve temsil sorunu, küresel yönetişim sorunu konuları ele alınıyor. BM'nin yönetim yapısının reformdan geçirilmesi gerektiği vurgulanan ikinci bölümde ise reform ihtiyacının gerekliliği anlatılırken, BM reformuna yönelik ilkeler, mevcut reform tekliflerinin sorunları, ilkeli, kapsamlı ve stratejik bir öneri, temsilde adalet, genel kurul ve güvenlik konseyi ilişkisi, veto imtiyazını kaldırmak, uygulanabilir bir teklif başlıkları altında detaylı inceleme ve öneriler ortaya konuluyor.
Dünyanın büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde, insanlığın kaderi, sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz. Kitaptan bazı bölümler şöyle:
BM, kuruluş sözleşmesinde kendisini "adelet ve güvenliğ, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği, tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamasına rağmen, bunun gerekliliklerini yerine getirmekte etkisiz kalmaktadır.
Adil ve sürdürülebilir bir küresel barışın temini için, çok kültürlülüğü ve çok kutupluluğu yansıtan bir BM'ye ihtiyaç vardır.
Ne BM, ne de başka bir uluslararası örgüt, uluslararası terörizmin ortak kabul gören bir tanımını yapma konusunda başarılı olabilmiştir.
Bugün dünyada, ağır aksak işleyen birçok uluslararası kurum var. Bu kurumlar, hiçbir zaman adil olmadı ve uluslararası hegomanya arayışına ve büyük güçlere hizmet etti.
En güçlü gördüğümüz ülkeler salgına teslim oldular. Salgının neden olduğu ekonomik tahribatta ortada.
Bölgemizde yaşanan krizi çözmenin yolu topyekün tecrit değildir. Asıl çözüm bu insanların geldikleri yerlerdeki çatışmaların bir an önce durmasını sağlamaktır.