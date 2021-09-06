Başkan Erdoğan'dan küresel adaletsizlik için çağrı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün



Sürecin bir diğer ilkesi de şeffaflık olmalı. Aynı zamanda, hesap verilebilirlik ilkesi üzerine de inşa edilmeli. Reformun ana ruhunu oluşturan ilkelerden biri olarak, önleyicilik öğretisinin yeniden tesis edilmesi önemlidir.

Reform teklifleri, ülkelerin dar çıkarların değil, ilkesel başlıklara odaklanmalı... Reform arayışının stratejik hedefleri net biçimde belirlenmeli, soyut ilkelerden yola çıksa da, somut karşılığı olan hedef ve hedefler ortaya konmalıdır.



Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Erdoğan kaleme aldığı kitabında BM ile ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:



TEMSİLDE ADALET

BM reformunun en önemli hedeflerinden biri temslde adaleti sağlamak olmalıdır. Bu nedenle öncelikli olarak, coğrafi temsilin adil bir şekilde sağlanması için yeniden dizayn edilmesi gerekir. Güvenlik konseyinde Avrupa tek başına ik ülkeyle temsil edilirken, Güney Amerika ve Afrika'dan tek bir üye bile bulunmamaktadır.

Amerika kendi tercih ettiği askeri operasyonları, BM zemininde meşrulaştırma gayreti gösterirken, Rusya ve diğer ülkeler, BM'yi ve Güvenlik konseyi'ndeki imtiyazlarını işlerine geldiği gibi kullanmayı sürdürdüler.