Sinovac güvenli mi? Dünyanın merak ettiği soru Türkiye'de yanıt buldu! İşte koronavirüs aşısı Sinovac'ın yan etkileri...

Türk Toraks Derneği üyeleri, Sinovac'ın etkilerine dair geniş katılımlı iki çalışmaya imza attı. Buna göre; aşısının yan etkileri büyük ölçüde aşı yerinde kızarıklık ve ağrı olarak saptanırken inaktif aşı güvenli olarak saptandı.
Türk Toraks Derneği üyeleri, inaktif Çin menşeili Sinovac'ın (CoronaVac) etkilerine dair geniş katılımlı iki çalışmaya imza attı. Anket şeklinde gerçekleştirilen araştırmalar sağlık çalışanları 'S-crnvac' ve sağlık çalışanları ile sağlık çalışanları yakınları 'Ascovid' olarak iki farklı grupta gerçekleştirildi.
Çalışmanın sonuçlarına göre KoronaVac aşısının yan etkileri, büyük ölçüde aşı yerinde kızarıklık, ağrı gibi ve 24 saat içinde görülen hafif etkiler olarak tespit edilse de, inaktif aşı güvenli olarak saptandı. 2 bin 13 kişinin katıldığı Ascovid araştırmasında ise CoronaVac ile aşılanma ile katılımcılardaki Kovid-19 oranı yüzde dört oranında azalırken, hastaneye yatış oranlarının ise yüzde 5.5 azaldığı görüldü.