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    ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

    ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli? 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün saat 10:15'te başlayacak ve adaylar sonuç tarihini şimdiden merak eder oldu. Alacakları puanın geçerlilik süresi ve nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. İşte ALES/2 hakkında bilgiler…

    takvim.com.tr
    ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM, 19 Eylül yani bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı gerçekleştirecek ve adaylar şimdiden ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Akademik kariyer hedefleyenler sınavda ter dökecek ve aldıkları puanın nasıl hesaplanacağı, ne kadar süre geçerliliğinin bulunduğu gibi bilgileri merak eder oldu. Peki ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli? 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? ÖSYM, ALES/2 sonuçları için tarih verdi mi? İşte detaylar…

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 14 Ekim 2021'de açıklanacak.

    ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

    ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

    ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu nedenle yapılan her 4 yanlış işaretlemede 1 doğru yanıt da çıkarılıyor. Kalan netlerle puan değerlendirmesi yapılıyor.

    ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

        Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

        Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

        Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
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