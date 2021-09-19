ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli? ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu?

ÖSYM, 19 Eylül yani bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nı gerçekleştirecek ve adaylar şimdiden ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Akademik kariyer hedefleyenler sınavda ter dökecek ve aldıkları puanın nasıl hesaplanacağı, ne kadar süre geçerliliğinin bulunduğu gibi bilgileri merak eder oldu. Peki ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli? 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? ÖSYM, ALES/2 sonuçları için tarih verdi mi? İşte detaylar…
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 14 Ekim 2021'de açıklanacak.
ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu nedenle yapılan her 4 yanlış işaretlemede 1 doğru yanıt da çıkarılıyor. Kalan netlerle puan değerlendirmesi yapılıyor.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.