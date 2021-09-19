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    • 19.09.2021 10:58
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    İstanbul'da sahte altın operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen polis, kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K.'yı gözaltına alırken, kişilerin üzerinde bir miktar sahte çeyrek altın ele geçirdi.

    İstanbul’da sahte altın operasyonu

    İstanbul'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya sahte altın satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Adrese operasyon düzenleyen polis, kuyumcuda altın bozdurmaya çalışan S.D. ve Ş.K.'yı gözaltına alırken, kişilerin üzerinde bir miktar sahte çeyrek altın ele geçirdi.

    Şüphelilerin sahte altınları temin ettikleri belirlenen Z.T., F.S. ve H.K. de Fatih'te yakalanırken, aramalarda, 38 adet sahte çeyrek altın ve 22.100 TL lira ele geçirildi.

    Adliyeye sevk edilen S.D. ve Ş.K., Z.T., F.S. ve H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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