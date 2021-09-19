Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu! AB Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda Türkiye'ye ilk kez birincilik ödülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK'ın üstlendiği Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda, Türkiye'nin ilk kez birincilik ödülü aldığını duyurdu.

Türkiye, 2005 yılından bu yana katıldığı Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda ilk kez birincilik ödülü kazandı. 34 ülkeden gençlerin yarıştığı, ulusal koordinasyonunu TÜBİTAK'ın üstlendiği yarışmada Türkiye, 6 proje ile temsil edildi ve bu projelerin 5'i ödül kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde yaptığı açıklama ile haberi duyurarak, "Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz" dedi

"GÖĞSÜMÜZÜ KABARTAN GELİŞME"

Bakan Varank, gençlere seslendiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nden hepinize kucak dolusu sevgiler sunuyorum. Türk milleti olarak göğsümüzü kabartan bir gelişmeden sizleri haberdar etmek istiyorum. Bu yıl 32'ncisi düzenlenen Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda gurur verici bir başarı yakaladık. 34 ülkenin 114 projeyle yarıştığı etkinliğe TÜBİTAK öncülüğünde ülkemizden 6 proje katıldı ve 5 gencimizin projeleri tamı tamına 8 ödül kazandı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinin yanında 4 proje de özel ödüle layık görüldü. Malatya TED Koleji ve Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencimiz Feridun Balaban, Fizik alanındaki 'Fotovoltaik Hücre Yapımı' projesiyle hem birincilik ödülü hem de Wolfram Özel Ödülü'nü kazandı. Böylece 2005 yılından beri katıldığımız bu yarışmada ilk kez birincilik ödülünü almış olduk. İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Fuat Sezgin BİLSEM öğrencimiz Mehmet Sertaç Çeküç, Kimya alanındaki 'Mikro Akışkan Sensör Geliştirme' projesiyle ikincilik ödülünü kazandı. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencimiz Emirhan Kurtuluş, 'Derin Öğrenmeyle Cerrahi Planlama' projesi ile yazılım alanında üçüncülük ödülünü ve Wolfram Özel Ödülü'nü ülkemize getirdi. Yine yazılım alanında, ortaya koyduğu 'Çizgelere Yönelik Algoritma Önerisi' ile İzmir Bahçeşehir Koleji öğrencimiz Olcay Oransoy, Wolfram Özel Ödülü aldı. Matematik alanında Wolfram Özel Ödülü'nü alan bir diğer öğrencimiz ise 'Kovid -19'a Yönelik Matematiksel Karar Algoritmaları' projesiyle İstanbul Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi ve Beşiktaş BİLSEM'den Zeynep Parla Parmaksız oldu."

"ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ"

Başarılara imza atan tüm öğrencileri, hocalarını ve ailelerini kutlayan Bakan Varank, "Bu süreçte öğrencilerimize maddi ve manevi her türlü desteği sağlayan, bilim alanında ülkemizin göz bebeği TÜBİTAK'ı da hassaten tebrik ediyorum. Tabi Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması'nda elde ettiğimiz bu başarı, bu yılki ikinci gururumuz oldu. Yine bu yıl, dünyanın en büyük Bilim ve Mühendislik Yarışması olan ISEF'te aldığımız 13 ödülle, ülke tarihimizin en büyük başarısını yakalamıştık. Verdiğimiz desteklerle altın çağını yaşayan bilim ve araştırma ekosistemimiz sayesinde, daha nice başarıya hep birlikte şahitlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AZİZ SANCAR İLE TEKNOFEST BULUŞMASI

Tüm gençleri, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar ile buluşmak üzere TEKNOFEST'e davet eden Bakan Varank, "Gelin TEKNOFEST'te Milli Teknoloji Hamlesi'nin şaheserlerini, milli hava araçlarımızı, yerli otomobilimizi, sayısız teknoloji ve bilim yarışmasını yerinde görün diyorum. 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda buluşmak üzere, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.