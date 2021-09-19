Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Haluk Bayraktar'dan açıklamalar: Tüm gücümüzle engellemelerin karşısında duracağız





Demir, bu konuda SAHA İstanbul'un en önemli oyunculardan birisi olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"SAHA İstanbul derken, 30'a aşkın ilin bu kümelenmede yer aldığını belirtmek istiyorum. Kümelenmeler ve sivil toplum girişimleri ve özel sektör, bir anlamda dinamik güç ve enerji oluşturuyor. Tabii ki devlet kurumları, bakanlıklar, başkanlıklar, devlet şirketleri, bu konuda yol açıcı, ön açıcı, teşvik edici olacaklar. Ama asıl o dinamizmin önünü açacak, daha ileri götürecek, işi kolaylaştıracak, tekerleği çevirip, motoru çalıştırıp bir adım geride durarak özel sektörün, sivil toplumun yol almasını sağlayacak bir yapının da elzem olduğunu belirtmek istiyorum."

Mesleki eğitimin önemine işaret eden Demir, ara, yetkin ve yetenekli eleman konusunda Türkiye'nin eksikliğini giderici faaliyetlerinin önemli olduğunu, herkesin bu eğitimlere destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Yürüttükleri projelere de değinen Demir, şöyle konuştu:

"Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) sistemimizle endüstriyel yetkinlikleri değerlendirip, destekleyip ülkemizde dünya çapında şirketler, global seviyede tedarikçiler ve hatta global seviyede lider şirketler oluşturmak istiyoruz. Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN), çok kritik bir konu. Bizde hangi yeteneklerin olduğu, bunların hangi konularda ne tür başarılar elde edilebileceği ve hangi ürünlerde ne tür yenilikler yapılabileceği konusu da önemli konu ve bu envanter tüm sanayi sektörümüzün hizmetinde olacak ve bu envanter gelişmeye devam ediyor. Geniş bir ekosistem oluşturulması gerektiği gerçek."