PKK'nın eteği tutuştu! Kafalarını bile çıkaramayan örgüt yöneticisi Fehmi Atalay'dan 'Yalanları artırın' talimatı

Güvenlik güçlerinin başarılı ve kararlı nokta operasyonlarıyla PKK'ya ağır darbe vurması, terör örgütünün yönetim kadrosunda da paniğe neden oldu. Örgüt yöneticilerinden Fehmi Atalay'ın PKK'nın çöküşü gizlemek için kırsaldaki teröristlere "Güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemleri gerçek dışı, abartılı ifadelerle üst birimlere aktarın" talimatı verdiği belirtildi.
Güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan ve kesintisiz devam ettirilen operasyonlar kısa sürede sonuçlarını verdi. 'Terörü kaynağında yok etme' prensibiyle başlatılan operasyonlara, Türkiye'nin yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) büyük katkı sağladı. Aralarında birçok üst düzey örgüt üyesinin yer aldığı çok sayıda terörist, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. İnlerinden çıkamaz hale gelen örgüt üyeleri, aldığı ağır kayıplar sonrasında panik ve korku içinde Kandil'e yönelik tepkilerini artırdı.
ÇÖKÜŞÜ DURDURMAK İÇİN YENİ ÇÖZÜM
Güvenlik güçlerince, Eren ve Pençe operasyonlarıyla, yurt içi ve yurt dışında eylem yapamaz hale gelen terör örgütünün, çöküşü durdurmak için yeni çözüm yolları aradığı ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilmekten korkan terör örgütü yönetim kadrosunun Irak kuzeyinde saklandıkları deliklerden, kırsalda bulunan teröristlere moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla müzahir radyo ve televizyonlar aracılığıyla ses kayıtları yayınladıkları güvenlik güçlerince tespit edildi.