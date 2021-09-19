PKK'nın eteği tutuştu! Kafalarını bile çıkaramayan örgüt yöneticisi Fehmi Atalay'dan 'Yalanları artırın' talimatı

'KAFAMIZI ÇIKARAMIYORUZ, NASIL EYLEM YAPALIM'

Operasyonda teslim olan bir terörist, "Artık hiç kimse örgüt yönetiminin yalanlarına inanmıyor, kendileri rahat yerlerde oturup bizi ölüme gönderiyorlar, 'eylem yapın' diyorlar, bulunduğumuz yerden kafamızı çıkartamıyoruz, nasıl eylem yapalım? Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için eylem yapmış gibi rapor veriyoruz. Onlar da verdiğimiz bu raporu daha da abartarak diğer bölgelerdeki teröristlere aktarıyor. Sonra biz bile şaşırıyoruz kendi söylediklerimize" dedi.