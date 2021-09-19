Kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Islak kek tarifi! Gerekli malzemeler ve püf noktalar…

Özellikle mutfakta vakit geçirmeyi ve sevdiklerine sunum yapmayı sevenler ıslak kek tarifi, kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Sorularına yanıt arıyor. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan küçükten büyüğe herkesin severek yediği lezzetlerden biri olan ıslak kekin özellikle sos kıvamının güzel ayarlanması gerekir. Peki Kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktalar nelerdir? İşte bilgiler…
PRATİK VE LEZZETLİ ISLAK KEK TARİFİ
Malzemeler:
3 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kakao (25g)
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un (elenmiş)
Üst sosunu hazırlama için
1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)
1,5 su bardağı süt
Üzeri için:
Ceviz