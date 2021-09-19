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    • 19.09.2021 12:52
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    Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? MasterChef Papara (ekmek aşı) malzemeleri ve tarifi!

    Ekmek aşı adıyla da bilinen Papara yemeğinin malzemeleri ve tarifi merak ediliyor. MasterChef 2021'de yarışmacılar Papara (ekmek aşı) hazırladı. Evlerinde bu tarifi denemek isteyenler ya da dışarıda bir yerden almak isteyenler Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte ülkemizde bir çok şehirde farklı malzemelerle yapılan Papara (ekmek aşı) tarifi ve MasterChef malzemeleri, yapılışı...

    takvim.com.tr
    MasterChef Papara ekmek aşı malzemeleri ve tarifi!

    Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? soruları MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünden sonra gündem oldu. MasterChef'in dün geceki bölümünde menüde Papara (ekmek aşı) vardı. Papara yemeğini ilk kez duyanlar, hakkında araştırmalara koyuldu. MasterChef Papara (ekmek aşı) malzemeleri ve tarifine haberimizde yer verdik. İşte mutfağınızda deneyebileceğiniz lezzetli Papara yemeği hakkında merak edilenler...

    PAPARA YEMEK NEDİR, NEREDE SATILIR?

    Türkiye'de Papara veya Popara Sivas, Kars, Kilis, Tokat gibi bir çok ilde kendine has tarifleriyle yapılmaktadır. Ülkemizde ve diğer bazı Balkan ülkelerinde geleneksel olarak yapılmaktadır. Batı Marmara'da papara, doğu Marmara'da ve batı Karadeniz'de ekmek makarnası olarak adlandırılır.

    MASTERCHEF PAPARA (EKMEK AŞI) MALZEMELERİ

    1 kırmızı soğan

    50 gr tereyağı

    1 domates

    2 ya da 3 dal maydanoz

    50 gr tulum peyniri

    Yarım diş sarımsak

    2 ya da 3 dilim bayat ekmek

    Tuz

    Karabiber

    PAPARA NASIL YAPILIR?

    Soğanı ince doğrayıp tereyağında kavurun. Doğranmış domatesi ilave edin ve sos kıvamında pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

    Bayat ekmekleri ekleyip pişirmeye devam edin. Tulum peyniri üzerine rendeleyin. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.

    ETLİ ( KIYMALI-TAVUKLU ) PAPARA

    1 baş beyaz soğan

    1,5 bardak et suyu ( sıcak su )

    5-6 dilim bayat ekmek

    250 gr tereyağı

    250 gr kıyma / haşlanmış tavuk eti

    2 sivri biber

        1 çorba kaşığı salça

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı pulbiber

        1 kase sarımsaklı yoğurt

        HAZIRLANIŞI

        Tavuk eti kullanacaksanız etlerinizi haşlayıp didikleyin. Elde ettiğiniz tavuk suyundan kenara ayırın.

        Tereyağınızın yarısını tavaya alıp piyazlık doğranmış beyaz soğanları pembeleşinceye değin kavurun.

        İnce kıyılmış biberlerinizi de ekleyip birkaç dakika birlikte kavurmaya devam edin.

        Kıymanızı yahut didiklenmiş tavuk etlerinizi ekleyip, tuzunu ve baharatını ayarlayarak birlikte kavurmaya devam edin.

        Etli harcın kavrulmasının son aşamasında salçanızı veya domates rendenizi ekleyip aromasını kuvvetlendirin.

        Bir buçuk su bardağı tavuk suyu yahut yoksa sıcak suyu ilave edip 4-5 dakika tıkırdatın.

        Arzuya göre ister küp doğranmış bayat ekmeklerinizi ilave edip harmanlayıp, ateşi kapattıktan sonra ağzı açık demlenmeye alın; arzu ederseniz bu sosu siniye yaydığınız bayat ekmeklerinizin üzerine gezdirin.

        Üzerine sarımsaklı yoğurt ekleyin.

        Bir tavada ayrıca kızdırılmış tereyağında yaktığınız pul biber sorunu gezdirip sevisi tamamlayın.
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        Haberler Güncel Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? MasterChef Papara (ekmek aşı) malzemeleri ve tarifi!
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