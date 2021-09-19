Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? MasterChef Papara (ekmek aşı) malzemeleri ve tarifi!

Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? soruları MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünden sonra gündem oldu. MasterChef'in dün geceki bölümünde menüde Papara (ekmek aşı) vardı. Papara yemeğini ilk kez duyanlar, hakkında araştırmalara koyuldu. MasterChef Papara (ekmek aşı) malzemeleri ve tarifine haberimizde yer verdik. İşte mutfağınızda deneyebileceğiniz lezzetli Papara yemeği hakkında merak edilenler...

PAPARA YEMEK NEDİR, NEREDE SATILIR?

Türkiye'de Papara veya Popara Sivas, Kars, Kilis, Tokat gibi bir çok ilde kendine has tarifleriyle yapılmaktadır. Ülkemizde ve diğer bazı Balkan ülkelerinde geleneksel olarak yapılmaktadır. Batı Marmara'da papara, doğu Marmara'da ve batı Karadeniz'de ekmek makarnası olarak adlandırılır.