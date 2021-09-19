Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? MasterChef Papara (ekmek aşı) malzemeleri ve tarifi!

Papara yemek nedir, nerede satılır, nasıl yapılır? soruları MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünden sonra gündem oldu. MasterChef'in dün geceki bölümünde menüde Papara (ekmek aşı) vardı. Papara yemeğini ilk kez duyanlar, hakkında araştırmalara koyuldu. MasterChef Papara (ekmek aşı) malzemeleri ve tarifine haberimizde yer verdik. İşte mutfağınızda deneyebileceğiniz lezzetli Papara yemeği hakkında merak edilenler...
PAPARA YEMEK NEDİR, NEREDE SATILIR?
Türkiye'de Papara veya Popara Sivas, Kars, Kilis, Tokat gibi bir çok ilde kendine has tarifleriyle yapılmaktadır. Ülkemizde ve diğer bazı Balkan ülkelerinde geleneksel olarak yapılmaktadır. Batı Marmara'da papara, doğu Marmara'da ve batı Karadeniz'de ekmek makarnası olarak adlandırılır.
MASTERCHEF PAPARA (EKMEK AŞI) MALZEMELERİ
1 kırmızı soğan
50 gr tereyağı
1 domates
2 ya da 3 dal maydanoz
50 gr tulum peyniri
Yarım diş sarımsak
2 ya da 3 dilim bayat ekmek
Tuz
Karabiber
PAPARA NASIL YAPILIR?
Soğanı ince doğrayıp tereyağında kavurun. Doğranmış domatesi ilave edin ve sos kıvamında pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Bayat ekmekleri ekleyip pişirmeye devam edin. Tulum peyniri üzerine rendeleyin. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyip servis yapın.
ETLİ ( KIYMALI-TAVUKLU ) PAPARA
1 baş beyaz soğan
1,5 bardak et suyu ( sıcak su )
5-6 dilim bayat ekmek
250 gr tereyağı
250 gr kıyma / haşlanmış tavuk eti
2 sivri biber